Официальные результаты: подсчитаны 76,5% голосов

Данные со 124 участков:

Наибольшее количество голосов получил список объединения партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" - 25,85%.

На втором месте - "Согласие" с 17,39% голосов избирателей, на третьем - "Новое Единство", за которое проголосовали 14,84% избирателей.

За национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийское объединение регионов свои голоса отдали 9,61% избирателей, а за "Честь служить Риге" - 7,72%.

За Русский союз Латвии проголосовали 6,67% граждан, за Новую консервативную партию - 6,32%.

В свою очередь за пределами барьера в 5% остаются Союз "зеленых" и крестьян (4,03%), "Альтернатива" (3,18%) "Новое Согласие" (1,73%), KPV LV (1,16%), партия "Едины для Латвии" (0,33%), "Справедливость" (0,24%), Партия действия (0,17%) и Партия центра (0,15%).

Галерея: Выборы в Рижскую думу