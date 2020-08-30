Самый активный район на выборах - Пурвциемс, а самый активный участок - в Межциемсе

На втором месте - находящийся в округе Брасы 77-й участок в Банковской высшей школе, где проголосовали 1777 избирателей или 1,04% от общего числа проголосовавших.

В свою очередь на третьем месте - 118-й участок в Рижском центре молодых техников в Зиепниеккалнесе. Там проголосовал 1621 человек или 0,945% от общего числа отдавших свой голосов.

Наименьшее число проголосовавших зарегистрировано в Мангальсале на 156-м участке в кафе Ekspedīcija, где проголосовало 430 жителей или 0,25% от общего числа голосовавших. Столько же человек проголосовали и на размещенном в 1-й Рижской государственной гимназии 75-м специальном избирательном участке.

В болдерайском 30-м участке в 19-й рижской средней школе проголосовали 445 избирателей или 0,26% от общего числа проголосовавших.

Отметим, что активнее всего на выборах голосовали жители Пурвциемса, центра и Зиепниеккалнса.

Так, в Пурвциемсе проголосовали 16 913 избирателей или 9,86% от общего числа проголосовавших. В центре Риги проголосовали 11 754 жители или 6,85% от общего числа избирателей, а в Зиепниеккалнсе - 11 324 или 6,6%.

Еще 11 053 избирателя или 6,44% проголосовали в Иманте, 10 136 или 5,91% - в Кенгарагсе, а 10 131 или 5,9% - в Плявниеках.

Меньше всего голосовали в Мангальсале, Вецаки и Яунциемсе.

Так, в Мангальсале проголосовало всего 430 жителей или 0,25% от общего числа голосовавших, в Вецаки - 848 или 0,49%, а в Яунциемсе - 985 человек или 0,57%.

Всего на внеочередных выборах Рижской думы проголосовал 171 591 избиратель, что составляет 40,6% рижан с правом голоса.