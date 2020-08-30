Наибольшую поддержку в списке "Согласия" получил Чекушин. Лидер по вычеркиваниям - Якринс

Как свидетельствуют провизорские результаты после подсчета большей части голосов, "Согласие" в Рижской думе могут представлять 12 депутатов.

Чекушин после подсчетов голосов на 107 участках получил 29 851 голос, в том числе 6299 плюсов и 344 минуса.

За Чекушином следует Анна Владова, набравшая 27 675 голосов, и Андрис Морозов, который, получив 2554 плюса и 398 минусов, получил 26 052 голоса.



Галерея: "Согласие" ожидает результатов выборов

С шестого места в списке на четвертое поднялась Эйжения Алдермане - она набрала 25 791 голос. Пятую позицию сохранил Роман Межецкис, который с 2136 плюсами и 405 минусами получил 25 627 голосов.

Далее следует Михаил Каменецкис, который, набрав 2028 плюсов и 463 минуса, набрал 25 461 голос.

На седьмой позиции к данному моменту находится Андрей Козлов, а на восьмом - Раймонд Рубикс.

Активнее всего вычеркивали кандидата от "Согласия" Якринса - он получил 609 вычеркиваний и 939 плюсов. С таким результатом Якринс с девятого места в списке опустился на 53-е.