За сутки выявлено 12 новых случаев Covid-19

Согласно данным SPKC, восемь заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее. Три человека вернулись из Украины. Источник еще одного инфицированного человека уточняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 250 709 тестов на Covid-19, выявлены 1393 инфицированных. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.

За прошедшие сутки не было новых госпитализацией пациентов с Covid-19.

В больницах находятся четыре инфицированных вирусом, три человека с заболеванием средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 205 пациентов.

После выявленных вчера случаев количество заболевших в Риге выросло на четыре до 61. Два новых случая зарегистрированы в Краславском крае, где теперь девять заболевших, в Аглонском крае известно о семи случаях (+1), а в Даугавпилсе количество заболевших выросло до шести.