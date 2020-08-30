Вс, 30.08.2020
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Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"
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Еще на одном избирательном участке обнаружено около 400 непроштампованных конвертов

Иллюстративное фото

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Еще на одном избирательном участке в Риге обнаружено 419 непроштампованных конвертов, которые не могут быть учтены при подсчете результатов выборов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня.

Она сообщила, что эти конверты обнаружены на избирательном участке в Пушкинском лицее в Саркандаугаве. 

Количество непроштампованных конвертов совпадает с количеством голосов, поданных в дни предварительного голосования.

На этом участке проголосовали 933 избирателя, а действительными признаны 514 бюллетеней. 

Из признанных действительными голосов 23,93% отдано за список "Для развития/За!" и "Прогрессивных", а 23,54% - за "Согласие". 

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