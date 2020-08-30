Еще на одном избирательном участке обнаружено около 400 непроштампованных конвертов

Она сообщила, что эти конверты обнаружены на избирательном участке в Пушкинском лицее в Саркандаугаве.

Количество непроштампованных конвертов совпадает с количеством голосов, поданных в дни предварительного голосования.

На этом участке проголосовали 933 избирателя, а действительными признаны 514 бюллетеней.

Из признанных действительными голосов 23,93% отдано за список "Для развития/За!" и "Прогрессивных", а 23,54% - за "Согласие".