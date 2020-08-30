Вс, 30.08.2020
Мы - независимая страна, и независимость нашей страны - это то, что вообще не обсуждается, не продается и не допускает никаких комментариев. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

В одном ДТП в Видземе пострадали пять человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​В субботу в Латвии зарегистрировано 75 ДТП, и в одной из аварий в Видземском регионе пострадали пять человек, сообщили в Госполиции. 

Четыре аварии были с пострадавшими. 

В субботу составлено 285 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 194 о превышении скорости, 13 - за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один - за вождение в состоянии наркотического опьянения, три - за агрессивное вождение. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back