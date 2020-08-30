В одном ДТП в Видземе пострадали пять человек

В субботу составлено 285 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 194 о превышении скорости, 13 - за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один - за вождение в состоянии наркотического опьянения, три - за агрессивное вождение.