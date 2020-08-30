Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве "в ближайшие недели"

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились встретиться в Москве, сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Путин "тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения".
В свою очередь пресс-служба белорусского президента сообщает, что встреча Путина и Лукашенко состоится "в ближайшее время".
Путин в интервью телеканалу "Россия-1" заявил, что российская сторона считает президентские выборы в Беларуси состоявшимися. Он также отметил, что в мире вообще не существует "ничего идеального".
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