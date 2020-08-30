За сутки в Эстонии выявили 10 случаев заболевания Covid-19, в Литве - 35

Эстония

За все время в Эстонии провели более 148 000 первичных тестов на коронавирус, из них 2373 или 1,6% оказались положительными. Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране за 14 дней составляет 13,8 случая на 100 000 жителей.

Литва

В свою очередь в Литве за сутки подтверждено 35 новых случаев коронавируса, сообщает Национальный центр общественного здоровья.

В Литве с начала эпидемии заражение Covid-19 подтверджено у 2874 человек. На данный момент болеют 938, 86 человек от коронавируса скончались, а 1834 выздоровели.

В субботу сообщалось о том, что кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней в Литве составляет 16,4 случая на 100 тыс. жителей.

Принимая во внимание рост заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии, необходимо тщательно взвесить необходимость поездок в эти страны, а если поездка действительно необходима, соблюдать все меры предосторожности, заявила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.