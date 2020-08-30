Тайная свадьба Буре: пили водку, курили марихуану, развелись через 3 недели

Как оказалось, когда в сентябре 1991-го Владимир Буре, вместе с двумя сыновьями прилетел в Лос-Анджелес, их там встретил агент Виктор Нечаев. Он предложил будущей Русской Ракете фиктивно жениться, чтобы упростить процесс получения рабочей визы.

"Чтоб Пашу не выпроводили из Ванкувера, я женил его в Лас-Вегасе. Отыскал девчонку, которая согласилась на фиктивный брак. Не знаю, сколько Буре ей заплатил, — скорее всего, тысяч десять. Нужна была зацепка за страну", - цитирует портал Sport24 слова Нечаева.

После долгих лет сотрудничества у агента с Буре сильно испортились отношения, поэтому Виктор решил рассказать о событиях тех дней.

Девушкой, которая стала фиктивной женой Буре, оказалась американская модель Джейми Бон. Однако сам Нечаев сомневается в данном факте. Он указывает, что в интернете практически невозможно найти ее фотографий, что весьма странно для представительницы такой профессии. "Вообще, есть ощущение, что именно свадьба с Буре стала самым ярким событием в жизни Джейми", - отмечает он.

Первый брак Буре продолжался всего три недели.

Сама девушка не стесняется вспоминать тайное, фиктивное, но очень веселое мероприятие в Лас-Вегасе: "Я почти ничего не помню о нашей свадьбе. Была большая пьянка, я курила марихуану и всю церемонию была под кайфом. А Павел очень силен по части водки. (...)

Однако наш брак был фиктивным. Мы никогда не жили вместе и не занимались любовью. (...) Сейчас я жалею, что пошла на эту сделку, которую до сих пор скрывала даже от родителей. (...) Самое ужасное, что буквально через неделю после свадьбы американское законодательство было изменено так, что Буре мог спокойно жить и работать в США и без женитьбы. А раз так, стоило ли вообще городить огород?", - цитирует слова Джейми Бон портал Sport24.

Сам Буре отрицал факт фиктивного брака.