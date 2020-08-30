Лукашенко снова взялся за автомат, а белорусы подарили ему гроб

Как сообщает белорусский портал Tut.by людей начали задерживать еще до того, как они доходили до места проведения акции протеста. Площадь Независимости, Победы, Октябрьскую и площадь у стелы "Минск — город-герой" — перекрыли сразу. У Дворца Независимости колонна уперлась в оцепление из силовиков.

Всего в Минске задержали 140 человек, - передает портал "Медуза" ссылаясь на МВД Беларуси. Люди в штатском задерживали протестующих у здания КГБ. Также протестующих обвинили в нападении на служебный автомобиль милиции.

Днем у основных операторов начались перебои в работе мобильного интернета.

Следует отметить, что сегодня день рождения Александра Лукашенко - ему исполнилось 66 лет. Демонстранты поздравили Лукашенко "с днем свержения" и принесли ко Дворцу Независимости свои подарки — огромного картонного таракана, гроб и другие вещи.

К протестующим вышел помощник Лукашенко Николай Латышенок. Он заявил, что протесты незаконны, выборы прошли честно, переговоров властей с оппозицией не будет.

Тем временем в интернете появилась очередная фотография, на которой Александр Лукашенко запечатлен на фоне Дворца Независимости в бронежилете и с автоматом в руках.