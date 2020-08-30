Лукашенко снова взялся за автомат, а белорусы подарили ему гроб

В Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста. По оценкам журналистов, сегодня, 30 августа, в минском марше приняли участие десятки тысяч человек. Демонстранты, как и во время предыдущих митингов, требовали отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов на пост президента страны, сообщает портал "Медуза".
Как сообщает белорусский портал Tut.by людей начали задерживать еще до того, как они доходили до места проведения акции протеста. Площадь Независимости, Победы, Октябрьскую и площадь у стелы "Минск — город-герой" — перекрыли сразу. У Дворца Независимости колонна уперлась в оцепление из силовиков.
Всего в Минске задержали 140 человек, - передает портал "Медуза" ссылаясь на МВД Беларуси. Люди в штатском задерживали протестующих у здания КГБ. Также протестующих обвинили в нападении на служебный автомобиль милиции.
Днем у основных операторов начались перебои в работе мобильного интернета.
Следует отметить, что сегодня день рождения Александра Лукашенко - ему исполнилось 66 лет. Демонстранты поздравили Лукашенко "с днем свержения" и принесли ко Дворцу Независимости свои подарки — огромного картонного таракана, гроб и другие вещи.
К протестующим вышел помощник Лукашенко Николай Латышенок. Он заявил, что протесты незаконны, выборы прошли честно, переговоров властей с оппозицией не будет.
Тем временем в интернете появилась очередная фотография, на которой Александр Лукашенко запечатлен на фоне Дворца Независимости в бронежилете и с автоматом в руках.
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