Илон Маск показал чип для прямого подключения мозга к компьютеру

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал нейроинтерфейс Neuralink, который напрямую подключается к мозгу и позволяет соединить его с компьютером.
Новый чип Neuralink под названием Link имплантируется в мозг в процессе недолгой операции (по словам Маска, процедура длится около часа), которую проводит робот — он вырезает кусочек черепа и вживляет интерфейс на это место, пишет научный портал The Verge.
Чипы испытали на двух подопытных свиньях. Чип действительно в реальном времени считал сигналы ее мозга, но не смог их интерпретировать, а это значит, что пока что с его помощью нельзя подавать команды на другие устройства. Удалить имплант, по словам Маска, можно без последствий, что они уже и сделали с одной из свиней.
Технологии подобных нейроинтерфейсов существуют еще с нулевых, однако, как утверждает сам Маск, Neuralink производительнее своих предшественников и обладает рядом преимуществ.
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