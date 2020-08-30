Илон Маск показал чип для прямого подключения мозга к компьютеру

Чипы испытали на двух подопытных свиньях. Чип действительно в реальном времени считал сигналы ее мозга, но не смог их интерпретировать, а это значит, что пока что с его помощью нельзя подавать команды на другие устройства. Удалить имплант, по словам Маска, можно без последствий, что они уже и сделали с одной из свиней.