Месси прощается с "Барсой". Как и почему завершается главный футбольный роман века

Заявление спорное для многих. Да, только у Месси шесть "Золотых мячей" - высших наград за личное мастерство в командной игре.

У нападающего итальянского "Ювентуса" Роналду их пять, но он круче, уверен обозреватель итальянской Gazzetta dello Sport Фабио Бьянки. Ведь Роналду выигрывал Лигу чемпионов - главный европейский клубный турнир - и с "Манчестер Юнайтед", и с "Реалом".

В этом споре консенсуса не предвидится - в отличие от дискуссии о будущем "Барселоны" без Месси.

"Вероятно лучший футболист всех времен и народов...", - начинает статью о Месси обычно сдержанный парижский журналист Financial Times Саймон Купер и тут же закрывает тему личных талантов аргентинца и переходит к футболу.

Он пишет книгу о "Барселоне" и уверен, что в истории клуба наступил переломный момент после унизительного поражения от "Баварии" со счетом 8-2 в полуфинале Лиги чемпионов 14 августа.

"Все в клубе пошло вразнос. Эпоха метаморфозы ФК "Барселона" в ФК "Месси" уходит в прошлое", - пишет он.

Кошмар наяву: 8-2. Никто не предвидел такого финала для романа Месси с "Барселоной" Reuters

Купер вспоминает, что после ухода Пепа Гвардиолы в 2012 году все тренеры "Барсы" оставались в тени Месси. Он играл первую скрипку и на поле, и в раздевалке. На него сыпались шишки за поражения, его носили на руках в дни триумфов.

Он затмил всех великих игроков клуба: от Йохана Кройфа и Роналдиньо до Хави и Андреса Иньесты. Месси стал не просто лидером "Барселоны", но ее хребтом, синонимом, талисманом.

Что будет с "Барселоной"

Звезда Месси закатится с его уходом из футбола. Звезда "Барсы" закатится с уходом Месси, уверены почти все комментаторы.

По крайней мере на время, пока в клубе не воцарится мир между футболистами и функционерами, а команда не будет перестроена под новую эпоху пост-Месси и в соответствии с требованиями современного футбола.

С этим у "Барселоны" проблемы, пишет хроникер клуба Купер:

"С лета 2014 года "Барса" потратила более 1 млрд евро на покупки - больше, чем любой другой клуб. А в итоге получила команду без добавленной стоимости, которая выставляет против "Баварии" шестерых полевых игроков старше 31 года".

"Частично потому, что поколение Месси задержалось в клубе дольше положенного. Гигантские зарплаты, блестящие партнеры по команде, самая популярная игра на континенте - зачем им уходить? Они понемногу снижали тренировочные нагрузки, ослабляли прессинг на поле, но все равно выигрывали - благодаря таланту и ноу-хау", - пишет он.

В итоге - провальный сезон, ни одного трофея в Испании, позорный разгром в Европе. И последний гвоздь в гроб той "Барсы", которую нынешнее поколение отождествляет с Месси, - его заявление об уходе.