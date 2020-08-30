В Москве снова избили бывшего фигуранта "московского дела" Егора Жукова

Фото Избитого Егора было опубликовано в телеграм-канале "Команды Жукова".

Как сообщает в Телеграм-канале пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков, на Егора Жукова, по словам очевидцев, напали двое человек, которые впоследствии скрылись на самокатах. Жуков вместе с бригадой скорой помощи поехал в больницу на МРТ головного мозга.

Ранее в воскресенье Жуков опубликовал на своем канале в YouTube ролик, в котором сообщил, что его якобы отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. Жуков считает, что его отчислили за оппозиционную деятельность.