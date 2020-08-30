Пн, 31.08.2020
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В Москве снова избили бывшего фигуранта "московского дела" Егора Жукова

Егор Жуков

ФОТО: AFP / Scanpix

Егор был избит около 22 часов возле дома. На него напали два человека - молча нанесли несколько ударов, - сообщает "Эхо Москвы", со ссылкой на слова соратника Егора Евгения Овчарова.

Фото Избитого Егора было опубликовано в телеграм-канале "Команды Жукова". 

Как сообщает в Телеграм-канале пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков, на Егора Жукова, по словам очевидцев, напали двое человек, которые впоследствии скрылись на самокатах. Жуков вместе с бригадой скорой помощи поехал в больницу на МРТ головного мозга.

Ранее в воскресенье Жуков опубликовал на своем канале в YouTube ролик, в котором сообщил, что его якобы отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. Жуков считает, что его отчислили за оппозиционную деятельность.

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