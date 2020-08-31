За сутки выявлено три новых случая Covid-19

Согласно данным SPKC, все заболевшие вернулись из-за границы (Россия, Германия, Франция).

С начала пандемии в Латвии сделано 251 717 тестов на Covid-19, выявлены 1396 инфицированных. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.

За прошедшие сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19.

В больницах находятся пять инфицированных вирусом, четыре человека с заболеванием средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 205 пациентов.

Из трех констатированных за последние сутки случаев Covid-19 два зарегистрированы в Риге, один - в Юрмале.

Число болеющих Covid-19 рижан увеличилось до 63 человек, а в Юрмале новым коронавирусом на сегодняшний день заражено до девяти человек.

Двое из зарегистрированных в воскресенье больных Covid-19 входят в возрастную группу от 20 до 29 лет, один - от 40 до 49 лет.