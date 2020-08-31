Как Covid-19 повлиял на подготовку к 1 сентября?

В этом году подготовка к новому учебному году немного более необычна, чем раньше. С беспокойством думая о повторном распространении вируса, 19% респондентов в этом году планируют чаще давать детям с собой в школу еду, чтобы сэкономить деньги в семейном бюджете и избежать скопления людей в столовой. Кроме того, пятая часть респондентов заявляют, что, заботясь о безопасности своих детей, они планируют избегать использования общественного транспорта и привозить детей в школу самостоятельно.

Следуя рекомендациям эпидемиологов, 21% опрошенных родителей планируют уделить больше внимания покупке верхней одежды, чтобы осенью дети вне уроков проводили больше времени на свежем воздухе.

Пандемия внесла коррекции и в привычки празднования 1 сентября. Несмотря на то, что более 90% жителей Латвии заявляют, что будут отмечать этот день как праздник, в этом году большинство жителей проведут его дома, в кругу семьи, избегая посещения общественных мест или мероприятий.

"Этот год для нас полон вызовов, и мы с особыми чувствами ждем 1 сентября, чтобы все снова встретились лично, при этом соблюдая особую осторожность. Чтобы предоставить поддержку нашим клиентам, уже в начале августа мы пополнили наш ассортимент необходимыми для школы и детского сада товарами, чтобы родители могли в одном месте купить все необходимое для подготовки детей к новому учебному году и не беспокоиться о давке в нескольких магазинах. В ассортименте магазинов Maxima есть как разнообразное предложение канцелярских принадлежностей и пеналов, тонких и толстых тетрадей, так и рюкзаки для детей разного возраста со скидками до 50%”, - отмечает директор департамента закупок ООО Maxima Latvija Эдвин Лакстигала.

Как говорит молодая певица и посол кампании "В школе пригодится" KATŌ: "Несмотря на то, что мои школьные годы в качестве ученицы прошли, я все еще с волнением жду 1 сентября, чтобы в студии после летних каникул встретиться со своими учениками. Сегодня школу не нужно воспринимать как бремя и погоню за самой высокой оценкой, а как самопознание - как тренировку выносливости и ума. Нужно тренироваться старательно и всесторонне, чтобы в дальнейшей жизни ты мог свободно выбирать, чем заниматься, и трудиться на работе, которая способна вызывать у тебя положительные эмоции. Вспоминая свои школьные годы, могу сказать, что с первого класса 1 сентября в нашей семье было праздником, который после торжественного мероприятия в школе отмечался дома совместным семейным ужином. И, конечно, цветы. Я не могу представить 1 сентября без красивого букета астр".

Согласно данным проведенного опроса, самыми популярными цветами, которые преподносятся учителю в первый школьный день, являются букеты, составленные из разных цветов. В этом году их планирует подарить почти треть опрошенных. Гладиолусы - это цветы, которые у большинства ассоциируются с 1 сентября, в этом году их учителям планируют подарить 24% опрошенных. Популярны также астры (17%) и розы (8%).

*Опрос Maxima Latvija