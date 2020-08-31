"Настало время пойти за мечтой". Миранчук попрощался с "Локомотивом"

Ранее сообщалось, что "Аталанта" заплатит "Локомотиву" 14,5 миллиона евро, а сам 24-летний игрок подпишет 5-летний контракт. Также появлялась информация, что Миранчук в Италии будет зарабатывать около двух миллионов евро в год.

Отмечается, что трансфер полностью завершится, когда футболист пройдёт медобследование.

В воскресенье, 30 августа, после финального свистка в матче "Локомотива" и "Зенита" (0:0) Алексей Миранчук вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками.

"Хочу поблагодарить всех вас. Здесь, вместе с вами, я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл все титулы. Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить вас за то, что всегда были рядом: и в сложные, и в лёгкие моменты. Но сейчас настало время пойти за мечтой", - сказал футболист.

Алексей Миранчук стал третьим футболистом сборной России в европейском чемпионате из первой пятёрки - после Александра Головина во французском "Монако" и Дениса Черышева в испанской "Валенсии".

Миранчук - воспитанник "Локомотива". Он дебютировал за клуб в 2013 году. За девять сезонов в составе "железнодорожников" игрок провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 результативных передач. Вместе с командой Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.