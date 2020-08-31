Левитс: Итоги выборов в Рижскую думу - солидные и удовлетворительные

Он подчеркнул, что партиям в дальнейшем следует работать над тем, чтобы больше мотивировать рижан участвовать в выборах. По мнению президента, на этот раз к урнам для голосования не пошли те, кто обычно попадается на громкие лозунги и популистские обещания. В выборах участвовали только самые мотивированные избиратели, и это отразилось в результатах, сказал президент.

Для того чтобы работа Рижской думы была успешной, новые депутаты должны проявить самодисциплину и от конкуренции перейти к сотрудничеству, подчеркнул Левитс.

Президент считает, что у нового состава Рижской думы и представителей потенциальной коалиции есть представление о развитии города, поэтому он возлагает на нее большие надежды. На вопрос, какой он видит Ригу в будущем, Левитс сказал, что столица Латвии должна вернуть привлекательность, которую в последние годы потеряла по сравнению с Вильнюсом и Таллинном. "Теперь мы их должны догнать, и не только догнать, но и превзойти", - отметил президент.

Как сообщалось, на состоявшихся 29 августа выборах в Рижскую думу победу одержал список объединения "Для развития/За!" и партии "Прогрессивные", получив 18 из 60 мандатов. На втором месте "Согласие" - 12 мандатов, на третьем "Новое Единство" - десять мандатов. В думу избраны также семь депутатов от национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийского объединения регионов, по четыре депутата от Русского союза Латвии и Новой консервативной партии.

В выборах приняли участие 40,6% избирателей - это самая низкая явка на муниципальных выборах в столице по крайней мере с 1997 года.