"Я не понимаю, откуда у меня наркотики": новый свидетель и другой человек в машине Ефремова

Возвращение Эльмана Пашаева

Актер Михаил Ефремов заявил об отказе от услуг защитника по назначению. Он вновь заключил соглашение со своим предыдущим адвокатом Эльманом Пашаевым. По его словам, другие защитники предлагали ему признать вину без борьбы. Представитель потерпевших Александр Добровинский назвал этот ход попыткой затянуть процесс.

"Последнее желание" Михаила Ефремова

Актер попросил назначить биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Об этом сообщил корреспондент "Известий" из зала суда. Он также утверждает, что никогда не садился пьяным за руль.

"Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня приговорили к казни еще 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу - выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности", - цитирует слова актера Esquire.

В свою очередь, адвокат Эльман Пашаев ходатайствовал об отправке актера на лечение для восстановления памяти. Но суд это прошение отклонил.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заметил, что по делу Ефремова ранее была проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Новый свидетель

В суде был представлен новый свидетель Теван Бадасян. Он утверждает, что помимо Ефремова, незадолго до ДТП в машину сел некий высокий человек в бейсболке. Мужчина рассказал, что незадолго до аварии шел за сигаретами, на машину он обратил внимание из-за "блатного" номера.

Как рассказывает канал Life, свидетель утверждает, что неизвестный мужчина поравнялся с джипом Ефремова и после сел на заднее сидение.

Был ли другой человек в машине?

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что свидетель Андрей Гаев, который может подтвердить, что в момент аварии Ефремов был не один. Ранее суд не мог допросить этого человека из-за его внезапного отъезда в Анапу. На сегодняшнем заседании это планировалось сделать по видеосвязи.

Свидетель Андрей Гаев сказал на суде, что знает об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, он не против проверки биллинга телефона и готов дать показания на "детекторе лжи". Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Гаев также заявил, что ему и его коллеге поступали угрозы. Он него требовали поменять показания.

Свидетель заверил, что водителя Jeep Cherokee он не видел, но утверждает, что за подушкой безопасности кто-то был.

"Я могу только догадываться, что там человек. Лица его не видел, но кто-то там был", - цитирует свидетеля Российское агентство правовой и судебной информации.

Показания Ефремова

"Я смутно помню этот день. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом ехал на такси, искал пиво. Помню, что мне нужны были деньги, я за карточкой лез в машину. Я не помню, где она стояла - у паба или у дома. Мне мой друг сказал, что я ему звонил в 12 часов дня совсем пьяный. Даже два друга сказали. Но лучше не принимать во внимание мои показания. Я не понимаю, откуда у меня наркотики - хотя я был на вечеринках за три дня до этого", - цитирует актер "Медуза".

Михаил Олегович не понимает, почему телевидение с таким наслаждением разбирает эту аварию. Актер отметил, что признал вину с похмелья. Ефремов утверждает, что он на самом деле говорил: "Я не виноват", а "не" было вырезано. Он уверен, что журналисты все исказили.

"Я соболезнования высказывал Захаровым много раз, но это почему-то вырезали. И видео аварии - с монтажом, там вырезано 10-15 секунд. Моя вина есть - она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", - подытожил он.

Контекст: Российского актера Михаила Ефремова обвиняют в том, что 8 июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.