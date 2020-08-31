"Рига" и "Вентспилс" узнали своих соперников в Лиге Европы

Действующему чемпиону Латвии "Риге" предстоит встреча с сан-маринским клубом "Тре Фьори". В ходе жеребьёвки также выяснилось, что рижане проведут матч на стадионе "Сконто".

Отметим, что "Тре Фьори" становился чемпионом Сан-Марино семь раз и ещё шесть раз побеждал в Кубке. "Тре Фьори" - самый титулованный клуб Сан-Марино.

"Вентспилс" также проведёт свой матч дома, а его соперником станет "Русенборг" из Норвегии.

Эта команда не нуждается в особом представлении - с 1995 по 2007 год "Русенборг" 11 раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов. На счету команды 26 побед в чемпионате Норвегии.

Матчи второго отборочного раунда пройдут 17 сентября. Все игры пройдут без зрителей.

Напомним, победитель определяется по ходу одного матча. В случае ничьей назначается дополнительное время и затем серия пенальти. Для попадания в групповой этап Лиги Европы командам необходимо преодолеть четыре раунда квалификации.