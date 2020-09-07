ФОТО: Oфис Туристического Управления Таиланда

Таиланд использует это трудное для туризма время, чтобы повысить качество своих услуг и иметь возможность принять в страну туристов по самым высоким стандартам.

4 августа 2020 года в Бангкоке прошла церемония, в ходе которой 414 предпринимателям были вручены сертификаты SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration). Сертификат подтверждает соблюдение базовых стандартов гигиены и безопасности при предоставлении товаров и услуг согласно государственным мерам по предотвращению распространения коронавируса. Министерство туризма и спорта Таиланда сотрудничает с Министерством здравоохранения, а также с компаниями частного сектора, чтобы повысить уровень доверия к тайскому туризму.

Стандарт SHA используется для оценки 10 видов бизнеса, включая рестораны, отели, конференц-центры, места для отдыха и туризма, салоны красоты и другие объекты. Проект был запущен в середине мая 2020 года и на данный момент привлек почти 6000 компаний со всей страны. Такая статистика подтверждает, что Таиланд ждет, когда ситуация в мире нормализуется, и государство вновь сможет открыть свои границы для туристов, жаждущих отдыха, красивых пляжей и вкусной еды.

Тем временем, пока границы Таиланда остаются по-прежнему закрытыми для путешественников, остаётся только взять в руки бокал с прохладным коктейлем, закрыть глаза и мечтать о чистом сине-зеленом море, белом песке и роскошных пальмах, медленно качающихся на теплом ветру. Практически каждый в ответ на вопрос, что такое Таиланд, ответит - это красивая природа, множество островов и белоснежные пляжи. Это те теплые чувства, которые немного поблекли, но готовы воскреснуть с новой силой, когда Таиланд будет к этому готов.

В Таиланде множество островов, и каждый из них отличается своей особой магией и волшебством. Чтобы не ошибиться с выбором места, постарайтесь определить цель вашей поездки. Острова дарят всё - от безумных вечеринок до абсолютной тишины и покоя. От заката до рассвета.

Один из самых красивых островов Таиланда расположен на западном побережье Сиамского залива. Это остров Koh Tao, что в переводе означает «Черепаший остров», и он полностью оправдывает свое название. Его пляжи отлично подходят для принятия солнечных ванн и купания, но истинная сущность острова кроется в окружающих водах.

ФОТО: Oфис Туристического Управления Таиланда

8 июня 2020 года, во Всемирный день океанов, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в сотрудничестве с Департаментом морских и прибрежных ресурсов Министерства природных ресурсов и окружающей среды Таиланда назвала Koh Tao островом со сплочённым сообществом, которое стремится сохранить коралловые рифы.

Остров является самым популярным местом для любителей дайвинга, ведь в коралловых рифах обитает множество интересных и ярких морских существ, в том числе черепах. На острове есть различные школы дайвинга, магазины, курорты и дайвинг-туроператоры, которые работают как с новичками, так и с опытными дайверами. Дайвинг-операторов и местные школы подводного плавания на Koh Tao хвалят за то, что они реализуют проект программы ООН по окружающей среде “Green Fins” («Зелёные плавники») для защиты морской среды. Местные жители и власти сотрудничают с целью сохранить природные объекты и чистоту острова Koh Tao.

После ныряния под воду каждый захочет вкусно поесть и расслабиться, поэтому остров заботится обо всех туристах, вечно молодых душой, которые приехали насладиться разнообразной едой и ночными развлечениями.

ФОТО: Oфис Туристического Управления Таиланда

Ограничения, вызванные пандемией, призывы к местным жителям оставаться дома и закрытые границы страны, остановившие огромный поток туристов, позволили природе восстановиться, в то время как дикие животные расширили свой привычный ареал обитания. Экологи сообщают, что на тайских пляжах были обнаружены несколько редких гнезд семейства кожистых черепах в тех местах, где раньше отдыхали сотни туристов. За последние пять лет таких гнезд не было обнаружено, так как нерестилища были уничтожены людьми. На данный момент вылупились уже сотни маленьких черепах, и это действительно хорошая новость, поскольку в Таиланде этот вид считается исчезающим. Помимо черепах, в невиданных за последние годы количествах в море появились дюгони. Вернулись также и акулы. Все это связано с временным снижением активности человека, поскольку тысячи скоростных катеров больше не курсируют каждый день в популярных туристических направлениях - Пхи-Пхи, Пхукет и Самет, - а жизнь на пляжах стала более размеренной. В настоящее время Таиланд активно стремится поддерживать рост популяции диких животных даже после снятия ограничений.

Пандемия также внесла коррективы в повседневную жизнь местного населения, у которого появились новые привычки, связанные с уборкой мусора и отдыхом на пляже. Сложная эпидемиологическая обстановка поспособствовала тому, чтобы местные жители стремились заботиться о дикой природе, сохранять и восстанавливать окружающую среду. Чтобы эти усилия оказались успешными, необходимо сделать упор на сокращение массового туризма, поощряя экологически безопасный частный туризм – в таком случае не пострадают ни люди, ни природа. Таиланд, нам уже не терпится вновь полюбоваться твоими красотами!

До новых встреч!