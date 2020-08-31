Стакис: Новая коалиция Рижской думы будет сформирована из четырех фракций

Новая коалиция Рижской думы будет сформирована из четырех фракций, рассказал кандидат на пост мэра от объединения "Для развития/За!" и "Прогрессивных" Мартиньш Стакис после встречи с "Новым Единством".
Во время встречи политики договорились создать коалицию из четырех фракций, которую Стакис назвал "коалицией перемен в Рижской думе". В нее он пригласил членов "Для развития/За!"/"Прогрессивных", "Новоого Единства", национального объединения с ЛОР и Новой консервативной партии.
В 15 часов Стакис встретится с представителями списка национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийского объединения регионов (ЛОР).
Помимо Стакиса, в переговорах участвовуют Мартиньш Коссович и Виестур Зепс.
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