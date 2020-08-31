Пн, 31.08.2020
С точки зрения городской среды мы немного отстаем. Хорошо, что партии или списки уделили наибольшее внимание именно развитию города, потому что это также решает самоуправление. Эгил Левитс о выборах в РД
Эгил Левитс о выборах в РД

Стакис: Новая коалиция Рижской думы будет сформирована из четырех фракций

Мартиньш Стакис

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Новая коалиция Рижской думы будет сформирована из четырех фракций, рассказал кандидат на пост мэра от объединения "Для развития/За!" и "Прогрессивных" Мартиньш Стакис после встречи с "Новым Единством".

Во время встречи политики договорились создать коалицию из четырех фракций, которую Стакис назвал "коалицией перемен в Рижской думе". В нее он пригласил членов "Для развития/За!"/"Прогрессивных", "Новоого Единства", национального объединения с ЛОР и Новой консервативной партии. 

В 15 часов Стакис встретится с представителями списка национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийского объединения регионов (ЛОР). 

Помимо Стакиса, в переговорах участвовуют Мартиньш Коссович и Виестур Зепс. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back