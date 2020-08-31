Стакис: Новая коалиция Рижской думы будет сформирована из четырех фракций

Во время встречи политики договорились создать коалицию из четырех фракций, которую Стакис назвал "коалицией перемен в Рижской думе". В нее он пригласил членов "Для развития/За!"/"Прогрессивных", "Новоого Единства", национального объединения с ЛОР и Новой консервативной партии.