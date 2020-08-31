Пн, 31.08.2020
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Литва превысила установленный порог заболеваемости Covid-19. Министры стран Балтии решат, что делать

Иллюстративное фото

ФОТО: FIONA GOODALL / REUTERS

После превышения Литвой уровня заболеваемости коронавирусом в 16 случаев на 100 тыс. жителей на этой неделе будет проведено совещание министров стран Балтии о дальнейших действиях, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

По его словам, в настоящее время обсуждается возможность проведения видеоконференции министров иностранных дел и здравоохранения Литвы, Латвии и Эстонии.

Верига выразил надежду на то, что на этом совещании станет ясно, какие действия предпримут другие страны, зная, что уровень заболеваемости в Литве превысил 16 человек на 100 тыс. жителей.

Напомним, возвращаясь в Латвию из стран, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Список этих стран SPKC обновляет еженедельно - по пятницам.

Литва избежала попадания в список стран высокого риска, потому что показатель заболеваемости там составлял 15,5 случая на 100 тыс. жителей.

Однако, согласно данным европейского SPKC, Литва установленный порог превысила - кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней там на сегодняшний день превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей.

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