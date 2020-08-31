ВВП Латвии в первом полугодии уменьшился на 5,4%

Согласно быстрой оценке, ВВП Латвии во втором квартале уменьшился на 9,8%.

По сравнению с первым кварталом текущего года ВВП Латвии по календарно и сезонно выровненным данным упал на 6,5%.

ВВП Латвии в фактических ценах во втором квартале 2020 года составил 6,9 млрд евро.

В сельском хозяйстве по сравнению со вторым кварталом 2019 года прирост производства продукции составил 2,1%, в лесном и рыбном хозяйстве был спад.

В обрабатывающей промышленности спад в указанный период составил 6,9% и наблюдался в 16 из 22 отраслей.

В деревообработке спад составил 1,7%, в пищевой промышленности - 3,8%, в производстве изделий из неметаллических минералов - 6,5%, в производстве готовых металлических изделий - 7,8%. Выросло производство компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 4,9%, а также химических веществ и продуктов - на 18,6%.

В производстве электроэнергии, теплоснабжении и кондиционировании воздуха спад составил 2,7%. В производстве и передаче электроэнергии снижение составило 0,3%, в снабжении паром и кондиционировании был прирост на на 24,2%, что связано с более долгим отопительным сезоном.

Уменьшение объемов строительства на 0,6% связано с пандемией "Covid-19" и недостаточным количеством крупных проектов. Строительство зданий уменьшилось на 5%, дорог и железнодорожных путей - на 15,6%, а строительство объектов городской инфраструктуры увеличилось на 27%. На 12,3% больше выполнено специализированных строительных работ, таких, как снос зданий, прокладка электроинсталляций, установка трубопроводов.

В розничной торговле во втором полугодии был спад на 1,6%, но в торговле продовольственными товарами зарегистрирован рост на 1%. В торговле автогорючим благодаря снижению цен был рост на 1,8%, а в торговле непродовольственными товарами - спад на 5,1%. На 29,2% уменьшились продажи и ремонт автомобилей и мотоциклов.

ЦСУ отмечает, что ограничения, введенные Латвией и другими странами, существенно повлияли на отрасль транспорта и хранения, где спад составил 26,6%, в том числе в пассажирских перевозках - 69,3%. В индустрии гостиниц и общественном питании спад составил 63,4%, в отрасли ИТ и телекоммуникационных услуг - 6,4%, в финансах и страховании - 9,9%.

Экспорт товаров и услуг уменьшился на 12,5%, импорт - на 15,3%, зарплаты работников в фактических ценах - на 3,9%.