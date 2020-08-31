Лукашенко и еще 29 человек из Беларуси включены в список нежелательных для Латвии лиц

В список нежелательных лиц также входят сотрудники Центральной избирательной комиссии Беларуси, Министерства внутренних дел Беларуси, Министерства юстиции Беларуси, Генеральной прокуратуры Беларуси, Комитета государственной безопасности Беларуси, Следственного комитета Беларуси, Совета безопасности Беларуси, Государственного контроля Беларуси и Минского горисполкома.

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии объявили о введении персональных санкций в отношении белорусских чиновников, которые "своими личными действиями организовывали фальсификации на президентских выборах и поддерживали насильственное подавление мирных протестов".