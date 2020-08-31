"Для развития/За!" и "Прогрессивные" договорилось с "Новым Единством" о выдвижении Стакиса на пост мэра Риги

Между объединением "Для развития/За!" и "Прогрессивных" и партией "Новое Единство" достигнуто соглашение о выдвижении на должность мэра Риги лидера объединенного списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных" Мартиньша Стакиса. Об этом после встречи представителей партий сообщил журналистам сам Стакис.