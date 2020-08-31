Пн, 31.08.2020
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Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"
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"Для развития/За!" и "Прогрессивные" договорилось с "Новым Единством" о выдвижении Стакиса на пост мэра Риги

Лидеры объединения "Для развития/За!" и "Прогрессивных"

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Между объединением "Для развития/За!" и "Прогрессивных" и партией "Новое Единство" достигнуто соглашение о выдвижении на должность мэра Риги лидера объединенного списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных" Мартиньша Стакиса. Об этом после встречи представителей партий сообщил журналистам сам Стакис.

Новую думскую коалицию планируется сформировать из четырех фракций, объединив те партии, которые ранее работали в оппозиции, сказал Стакис.

Как сообщалось, в Рижскую думу прошли семь политических сил.

Победивший список "Для развития/За!" и "Прогрессивных" получит 18 депутатских мандатов, "Согласие" - 12, "Новое Единство" - 10, Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийское объединение регионов - семь, "Честь служить Риге" - пять, Русский союз Латвии и Новая консервативная партия - по четыре.

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