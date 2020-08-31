РСЛ потребует признать непроштампованные конверты действительными; выборы оспаривать не будут

По его словам, РСЛ недоволен работой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) - при ее прежнем руководителе Арнисе Цимдарсе подобных проблем не возникало. На выборах были технические проблемы, а участки были к ним плохо подготовлены, сказал лидер партии.

РСЛ не считает, что конверты без печатей были нарочно подброшены в избирательные урны, скорее это была техническая ошибка.

РСЛ завтра обратится в ЦИК с просьбой признать непроштампованные конверты действительными. Если же это не будет сделано, партия обратится в суд.

Как сообщалось, на избирательных участках в Пушкинском лицее и Рижской классической гимназии было обнаружено более 600 непроштампованных конвертов, которые не могли быть учтены при подсчете результатов выборов. Центральная избирательная комиссия обратилась с просьбой проверить обстоятельства дела к Службе государственной безопасности.