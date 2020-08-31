В Риге открылся магазин новой концепции SINSAY и крупнейший в Балтии Cropp

Также после реконструкции открылся самый большой магазин в странах Балтии Cropp площадью 780 квадратных метров с широким выбором уличной модной одежды, обуви и аксессуаров для молодежи.

"В настоящее время Rīga Plaza переживает изменения, и новые магазины помогают нашему стремлению превратить Rīga Plaza в крупнейший торгово-развлекательный центр для всей семьи на левом берегу Даугавы.

Мы предполагаем, что SINSAY станет популярным магазином среди молодых мам, которые найдут одежду для себя и малышей, а также предметы домашнего обихода, а Cropp привлечет внимание молодежи",

- говорит Ивета Приедите, директор по управлению активами CBRE Baltics.

Особенность магазина новой концепции SINSAY заключается в том, что в нем можно приобрести товары как из линейки товаров для дома Home, так и из линии косметики, которая в Латвии доступна исключительно в магазине в Rīga Plaza.

В магазине представлена ​​не только одежда для молодежи по лучшим ценам, но и одежда и аксессуары для женщин и мужчин, а также линия детской одежды Fox & Bunny.

Магазин новой концепции SINSAY расположен на 1-м этаже торгового центра.

ФОТО: Пресс-фото

Самый большой в Прибалтике магазин Cropp, расположенный на 2-м этаже торгового центра, предлагает широкий выбор молодежной уличной одежды, обуви и аксессуаров. Cropp - это бренд для молодых людей, интегрированных в городскую культуру. Одежда подчеркивает индивидуальность, а коллекции вдохновлены ​​музыкой, хип-хоп культурой, уличным искусством, граффити и городскими видами спорта.

Совсем недавно в торговом центре открылся магазин молодежной одежды House. Общая площадь трех магазинов в портфеле компании LPP Latvia в Rīga Plaza - SINSAY, Cropp и House - составляет более 2700 квадратных метров.