Пн, 31.08.2020
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В Вентспилсе у врача больницы констатирован Covid-19; плановые операции приостановлены

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

28 августа в Северокурземской региональной больнице в Вентспилсе у медицинского работника выявлено заражение Covid-19, рассказал председатель правления больницы Юрис Лацис.

Он сказал, что врач заразился в нерабочее время после контакта с сovid-позитивным человеком. Симптомов заболевания у него нет.

Контактными лицами врача признаны пять коллег, у всех тесты оказались негативными. Все шестеро находятся сейчас в самоизоляции.

Тестировались и другие работники и пациенты, но ни у одного из них Covid-19 не выявлен.

Руководство больницы связалось с Центром профилактики и контроля заболеваний и действует согласно его рекомендациям.

Проведена усиленная дезинфекция, посещение пациентов в больнице запрещено.

Работа больницы не прервана, амбулаторные услуги обеспечиваются, но до 11 сентября приостановлены плановые операции, кроме операций по катаракте.

С теми пациентами, у которых были запланированы на этот период операции, больница свяжется и назначит другое время.

Это первый случай в больнице Вентспилса, когда кто-то заразился Covid-19.

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