Пн, 31.08.2020
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Светлана Тихановская

В Лондоне истребители перехватили пассажирский самолет; задержаны два человека

ФОТО: Reuters/ScanPix

В воскресенье в Лондоне два истребителя Королевских воздушных сил Великобритании перехватили пассажирский самолет Ryanair и сопроводили его до аэропорта Станстед, пишет ВВС.

Полиция задержала в аэропорту двух человек - 34-летнего мужчину из Кувейта и 48-летнего мужчину из Италии. Они подозреваются в нарушении, связанном с терроризмом. Расследование продолжается.

Инцидент произошел на рейсе из Вены в аэропорт Эссекс.

Королевские воздушные силы Великобритании подтвердили, что самолет перехватили их истребители Typhoon.

Представитель Ryanair сообщил, что во время рейса экипаж получил информацию о "потенциальной угрозе безопасности в салоне".

"Согласно процедуре, капитан самолета проинформировал власти Великобритании и продолжил полет в лондонский аэропорт Станстед, где самолет удачно приземлился. Он приземлился в удаленном месте [на территории аэропорта], где пассажиры спокойно вышли", - описали ситуацию в аэропорту

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