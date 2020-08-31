В Лондоне истребители перехватили пассажирский самолет; задержаны два человека

В воскресенье в Лондоне два истребителя Королевских воздушных сил Великобритании перехватили пассажирский самолет Ryanair и сопроводили его до аэропорта Станстед, пишет ВВС.
Полиция задержала в аэропорту двух человек - 34-летнего мужчину из Кувейта и 48-летнего мужчину из Италии. Они подозреваются в нарушении, связанном с терроризмом. Расследование продолжается.
Инцидент произошел на рейсе из Вены в аэропорт Эссекс.
Королевские воздушные силы Великобритании подтвердили, что самолет перехватили их истребители Typhoon.
Представитель Ryanair сообщил, что во время рейса экипаж получил информацию о "потенциальной угрозе безопасности в салоне".
"Согласно процедуре, капитан самолета проинформировал власти Великобритании и продолжил полет в лондонский аэропорт Станстед, где самолет удачно приземлился. Он приземлился в удаленном месте [на территории аэропорта], где пассажиры спокойно вышли", - описали ситуацию в аэропорту
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