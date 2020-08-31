В Лондоне истребители перехватили пассажирский самолет; задержаны два человека

Полиция задержала в аэропорту двух человек - 34-летнего мужчину из Кувейта и 48-летнего мужчину из Италии. Они подозреваются в нарушении, связанном с терроризмом. Расследование продолжается.

Инцидент произошел на рейсе из Вены в аэропорт Эссекс.

Королевские воздушные силы Великобритании подтвердили, что самолет перехватили их истребители Typhoon.

Представитель Ryanair сообщил, что во время рейса экипаж получил информацию о "потенциальной угрозе безопасности в салоне".

"Согласно процедуре, капитан самолета проинформировал власти Великобритании и продолжил полет в лондонский аэропорт Станстед, где самолет удачно приземлился. Он приземлился в удаленном месте [на территории аэропорта], где пассажиры спокойно вышли", - описали ситуацию в аэропорту