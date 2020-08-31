Минфин: за семь месяцев не собрано налогов более чем на 500 миллионов евро

Минфин поясняет, что уменьшение налоговых поступлений связано не только с пандемией Covid-19, но и с продлением срока уплаты налогов, которое получали предприятия.

По данным Госказны, поступления консолидированного совокупного бюджета за семь месяцев составили 6,664 млрд евро, расходы - 6,658 млрд евро, и в бюджете имеется излишек в размере 6,2 млн евро.

Поступления консолидированного совокупного бюджет за семь месяцев были на 133,2 млн евро или 2% меньше, чем в прошлом году, а налоговые поступления - на 88,7 млн евро или 1,8% меньше.

В июле наблюдалась стабилизация ситуации, и налоговые поступления в бюджет были на 1,3% больше, чем в июле 2019 года. Такой прирост наблюдался впервые после того, как с марта по июнь налоговые поступления падали.

Поступления НДС за семь месяцев были на 109,1 млн евро или 7,5% меньше, чем годом ранее, поступления акцизного налога - на 24,7 млн евро или 4% меньше, взносы социального страхования - на 32,7 млн евро или 2% меньше, поступления подоходного налога с населения - на 14,9 млн евро или 1,5% меньше.

Больше всего налоговые поступления уменьшились в таких отраслях, как гостеприимство и общественное питание, транспорт и хранение, строительство, отмечает Минфин.

В то же время в ряде других отраслей налоговые поступления были выше, что свидетельствует о неравномерном влиянии Covid-19 на экономику.