"Прогрессивные" назвали происходящее в парке Marss циничным и политически трусливым решением

В сообщении указано, что спиливание деревьев сейчас, скорее всего, связано с "нежеланием партии Рейрса рисковать своими предвыборными рейтингами".

"Прогрессивные" считают, что это было политическое решение - затянуть спиливание до момента, когда выборы закончатся.

Представители партии призвали Рейрса взять на себя ответственность за их мнение "циничное, подрывающее доверие общества решение" и открыто сообщить имена принявших его. Если это не будет сделано, то по мнению "Прогрессивных" Рейрсу нужно уйти с должности.

"Спиливание деревьев в парке Marss - это трагедия, которую допустил цинизм правительства. Мы надеемся, что это последний раз, когда правительство позволяет себе так открыто игнорировать желания общественности и округи. Это ясная политическая игра, в которой проиграли жители округи Тейки", - отметила избранная по общему списку "Для развития/за!" и "Прогрессивных" председатель общества округи Тейки Селина Ванцане.

"Прогрессивные" отмечают, что их приоритетом будет восстановление веры граждан в демократическое управление.

"Наши избранные представители будут работать в Рижской думе, чтобы восстановить продуктивное, равнозначное и уважительное сотрудничество между жителями, Рижской думой и правительством Латвии", - сказано в сообщении.

Напомним, в понедельник утром перед началом рабочего дня на территорию бывшего велотрека Marss прибыла специализированная техника и появились пилы для деревьев. Это привело к протестам активистов. Технику ввезли на огороженную территорию, куда людей не пускали, но послышались звуки пилы.

Реагируя на это, около 20 активистов пересекли улицу по пешеходному переходу пешком и на велосипедах. Некоторые активисты хромали и даже ползли, задерживаясь на красный сигнал светофора, что нарушило движение транспорта.

На место происходящего прибыли дополнительные силы полиции. Полицейские регулировали движение, чтобы уменьшить пробку, но время от времени кто-то из протестующих ложился на проезжую часть, после чего стражи порядка уносили его с дороги.

Позже стало известно, что полиция разогнала активистов. Протестующие перешли на другой пешеходный переход, но и там полиция не позволила им препятствовать движению транспортных средств.

Спустя некоторое время протестующие вернулись и продолжили протест. К ним приехали депутаты Сейма, которые вступили в переговоры с полицией.