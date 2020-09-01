Тяжелоатлет Сухарев установил новый рекорд Латвии

Сухарев, который выступал в весовой категории до 89 кг, в рывке поднял 161 кг, а в толчке - 202 кг.

Результат молодого штангиста в толчке (202 кг), а также 363 кг в сумме позволили ему обновить рекорды Латвии.

Отметим, что в международных соревнованиях в Вентспилсе приняли участие 45 спортсменов из Балви, Лудзы, Добеле, Даугавпилса, Вентспилса, а также из Литвы и Эстонии. Турнир был организован Латвийской федерацией тяжёлой атлетики при финансовой поддержке Вентспилсского самоуправления.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, в соревнованиях смогли принять участие только спортсмены из стран Балтии.