Латвийский вратарь Андрис Ванин завершил карьеру и стал тренером

Андрис Ванин хорошо знаком с этим клубом, ведь с 2009 по 2016 год латвийский вратарь защищал цвета "Сьона". Кстати, сейчас в этой команде выступает 22-летний латвийский нападающий Роберт Улдрикис.

В феврале этого года стало известно, что Ванин не останется в своём прежнем клубе "Цюрихе" и ему придётся искать новое место работы. В одном из интервью 40-летний голкипер признавался, что готов продолжить карьеру, если получит выгодное предложение.

Судя по тому, что в начале этой недели Ванин присоединился к тренерскому штабу "Сьона", можно предположить, что голкипер поставил точку в карьере игрока.

Опытный латвийский вратарь в 1997 году начал профессиональную карьеру в "Вентспилсе", с которым он трижды становился чемпионом Латвии. Андрис Ванин пять раз признавался лучшим футболистом страны. На его счету 100 матчей в составе национальной сборной.