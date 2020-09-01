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Латвийский вратарь Андрис Ванин завершил карьеру и стал тренером

Андрис Ванин

ФОТО: Latvijas Futbola federācija

Многолетний вратарь сборной Латвии по футболу Андрис Ванин завершил профессиональную карьеру и нашёл работу в швейцарском "Сьоне", где он будет помогать тренеру вратарей.

Андрис Ванин хорошо знаком с этим клубом, ведь с 2009 по 2016 год латвийский вратарь защищал цвета "Сьона". Кстати, сейчас в этой команде выступает 22-летний латвийский нападающий Роберт Улдрикис.

В феврале этого года стало известно, что Ванин не останется в своём прежнем клубе "Цюрихе" и ему придётся искать новое место работы. В одном из интервью 40-летний голкипер признавался, что готов продолжить карьеру, если получит выгодное предложение.

Судя по тому, что в начале этой недели Ванин присоединился к тренерскому штабу "Сьона", можно предположить, что голкипер поставил точку в карьере игрока.

Опытный латвийский вратарь в 1997 году начал профессиональную карьеру в "Вентспилсе", с которым он трижды становился чемпионом Латвии. Андрис Ванин пять раз признавался лучшим футболистом страны. На его счету 100 матчей в составе национальной сборной.

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