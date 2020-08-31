Шуплинска рассказала, как будут работать школы: большинство организует учебный процесс очно

В опросе, проведенном с 21 по 27 августа, участвовали 557 школ, или 83% всех учреждений общего образования, в том числе специальные и частные школы.

448 или 82% школ намерены работать по модели А (очное обучение), а 102 школы или 18% - по модели B (комбинация очного и удаленного обучения).

472 школы планируют организовывать учебу каждого класса в одном кабинете, куда будут приходить учителя, а не наоборот, как было раньше. 378 школ намерены проводить уроки блоками, чтобы уменьшить количество учебных предметов в один день.

Только 184 школы планируют установить разное время начала и окончания уроков, а 364 школы делать этого не будут, показал опрос.

20 школ намерены перейти на сменную работу, а 20 будут проводить уроки в дополнительных помещениях.

Как сообщалось, модель В вводится в том случае, если в учебном заведении невозможно обеспечить дистанцирование. Она означает, что в 1-6-х классах уроки проводятся очно, однако в 7-12-х классах часть обучения может быть организована дистанционно.

Модель С предусматривает исключительно дистанционную учебу для всех классов и применяется в том случае, если в школе выявлен Covid-19 или в стране введены противоэпидемические меры.