Ушаков о результатах выборов: "Мы значительно похудели"

Он добавил, что партию и ее депутатов в Рижской думе ждут испытания. "Мы посмотрим, как сумеем показать свои способности в этой весовой категории", - сказал политик, отметив, что такие ситуации очень полезны для политических партий.

Говоря о том, почему многие избиратели "Согласия" решили в этот раз не голосовать, Ушаков заявил, что, несмотря на низкую активность электората на выборах, идеология "Согласия" по-прежнему востребована, кроме того, те избиратели "Согласия", которые не пошли голосовать, не отдали свои голоса и другим партиям.

По словам Ушакова, стиль работы фракции в новой Рижской думе будет активным и даже агрессивным.

На вопрос, будет ли нынешняя оппозиция мстить прежней оппозиции долгими прениями и запросами внеочередных заседаний, он ответил, что правые партии уже сейчас ограничивают демократию в Сейме, а ранее принятые думой решения об ограничении времени выступлений достаточно разумные и мягкие.

Следующей проверкой для "Согласия" станут выборы самоуправлений в регионах, сказал Ушаков, добавив, что "Согласие" должно сделать выводы после внеочередных выборов в Рижскую думу.

Председателем фракции "Согласия" в Рижской думе будет Константин Чекушин, его заместителями - Анна Владова и Андрис Морозов.