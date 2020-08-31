Вт, 1.09.2020
С точки зрения городской среды мы немного отстаем. Хорошо, что партии или списки уделили наибольшее внимание именно развитию города, потому что это также решает самоуправление. Эгил Левитс о выборах в РД
Эгил Левитс о выборах в РД

Предлагают на 5% увеличить распределяемую в пользу государства долю IIN

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Чтобы увеличить поступления государственного бюджета, предложено пересмотреть распределение поступлений от подоходного налога с населения (INN) между государственным и муниципальными бюджетами, заявил в понедельник после встречи коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

 Минфин предлагает увеличить пропорцию налоговых поступлений в пользу государства. Сейчас в бюджеты самоуправлений поступает 80% IIN, в госбюджет - 20%, Минфин же предлагает увеличить долю государства до 25%.

Кариньш пояснил, что это поможет найти деньги на увеличение зарплат медиков и педагогов, а также на повышение гарантированного минимального дохода.

Премьер добавил, что в качестве компенсации самоуправления могут получить средства из так называемого фонда восстановления в размере 2 млрд евро.

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