Предлагают на 5% увеличить распределяемую в пользу государства долю IIN

Минфин предлагает увеличить пропорцию налоговых поступлений в пользу государства. Сейчас в бюджеты самоуправлений поступает 80% IIN, в госбюджет - 20%, Минфин же предлагает увеличить долю государства до 25%.

Кариньш пояснил, что это поможет найти деньги на увеличение зарплат медиков и педагогов, а также на повышение гарантированного минимального дохода.

Премьер добавил, что в качестве компенсации самоуправления могут получить средства из так называемого фонда восстановления в размере 2 млрд евро.