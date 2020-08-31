Предлагают на 5% увеличить распределяемую в пользу государства долю IIN

Чтобы увеличить поступления государственного бюджета, предложено пересмотреть распределение поступлений от подоходного налога с населения (INN) между государственным и муниципальными бюджетами, заявил в понедельник после встречи коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Минфин предлагает увеличить пропорцию налоговых поступлений в пользу государства. Сейчас в бюджеты самоуправлений поступает 80% IIN, в госбюджет - 20%, Минфин же предлагает увеличить долю государства до 25%.
Кариньш пояснил, что это поможет найти деньги на увеличение зарплат медиков и педагогов, а также на повышение гарантированного минимального дохода.
Премьер добавил, что в качестве компенсации самоуправления могут получить средства из так называемого фонда восстановления в размере 2 млрд евро.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!