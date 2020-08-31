В Минске задержана одна из лидеров президиума Совета оппозиции

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После воскресных протестов в Минске задержали члена президиума Совета оппозиции Лилию Власову. Президент Александр Лукашенко заявил, что работает над изменением Конституции.

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В Минске задержана член президиума Совета оппозиции Лилия Власова

В Минске 31 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали члена президиума Координационного совета Лилию Власову, сообщается в Telegram-канале совета.

Причина ареста неизвестна, но перед задержанием в ее доме провели обыски. В 15:00 она была вызвана в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге.

Член Координационного совета, бывший министр культуры Павел Латушко сообщил, что задержание произошло накануне расширенного заседания совета.

Пресс-секретарь КГК Кирилл Данилов в ответ на вопрос издания Tut.by сказал: "Без комментариев".

Позже стало известно, что на допрос в Следственный комитет вызвали пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова в качестве свидетеля по делу о призывах к захвату власти.

В Минске и других городах Беларуси накануне прошла очередная массовая акция протеста против фальсификации выборов. Ко Дворцу Независимости пришли члены Координационного совета Лилия Власова, Мария Колесникова и Максим Знак. Колесникова подошла к оцеплению силовиков и попросила пропустить их внутрь для переговоров. Однако ее не пропустили. МВД сообщало, что на марше в Минске силовики задержали 140 человек.

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