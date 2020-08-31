В Даугавпилсе Covid-19 обнаружен у работника производственного цеха Rimi

У сотрудника производственного цеха розничного торговца Rimi Latvia в Даугавпилсе в прошлый четверг было обнаружено заболевание Covid-19, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Представитель предприятия Элина Шакирова пояснила, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) установил все возможные контактные лица - в прямом контакте были четыре работника. Все они сдали тесты на Covid-19, которые показали негативный результат.
Работники отправились на самоизоляцию. Через неделю будет проведен повторный тест. Если он окажется отрицательным, люди смогут вернуться к работе.
SPKC призывает клиентов магазина следить за своим здоровьем. Если появятся симптомы заболевания, необходимо сдать тест на Covid-19.
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