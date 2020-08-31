Вт, 1.09.2020
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В Даугавпилсе Covid-19 обнаружен у работника производственного цеха Rimi

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

У сотрудника производственного цеха розничного торговца Rimi Latvia в Даугавпилсе в прошлый четверг было обнаружено заболевание Covid-19, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

Представитель предприятия Элина Шакирова пояснила, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) установил все возможные контактные лица - в прямом контакте были четыре работника. Все они сдали тесты на Covid-19, которые показали негативный результат.

Работники отправились на самоизоляцию. Через неделю будет проведен повторный тест. Если он окажется отрицательным, люди смогут вернуться к работе.

SPKC призывает клиентов магазина следить за своим здоровьем. Если появятся симптомы заболевания, необходимо сдать тест на Covid-19.

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