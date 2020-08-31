Вт, 1.09.2020
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Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси

Авария на набережной, или Как это вообще возможно?

Авария на набережной 11 ноября

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Наверное, такой вопрос задал себе практически каждый, кто днем в субботу находился на набережной 11 ноября напротив Старой Риги.

Там перед свидетелями предстала довольно нетипичная картина - на фоне "Замка света" на улице нос к носу стояли столкнувшиеся автомобили Audi и BMW.

ФОТО: Скриншот видео

Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что виновен в этом ДТП водитель BMW X5, который выехал на полосу встречного движения.

Как произошла авария, рассказал свидетель. По его словам, BMW на большой скорости "летела" со стороны Пардаугавы и не смогла правильно совершить поворот в конце Каменного моста, переехала через трамвайные рельсы, зацепила Volkswagen и столкнулась с Audi.

ФОТО: Скриншот видео

По словам свидетеля, в аварии никто не пострадал, поэтому виновный водитель заплатит лишь штраф за совершение аварии. И, если у него в силе ОСТА, то потери вовлеченных в аварию покроют страховщики.

Смотрите сюжет Degpunktā на латышском языке:

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