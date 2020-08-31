Авария на набережной, или Как это вообще возможно?

Наверное, такой вопрос задал себе практически каждый, кто днем в субботу находился на набережной 11 ноября напротив Старой Риги.
Там перед свидетелями предстала довольно нетипичная картина - на фоне "Замка света" на улице нос к носу стояли столкнувшиеся автомобили Audi и BMW.
Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что виновен в этом ДТП водитель BMW X5, который выехал на полосу встречного движения.
Как произошла авария, рассказал свидетель. По его словам, BMW на большой скорости "летела" со стороны Пардаугавы и не смогла правильно совершить поворот в конце Каменного моста, переехала через трамвайные рельсы, зацепила Volkswagen и столкнулась с Audi.
По словам свидетеля, в аварии никто не пострадал, поэтому виновный водитель заплатит лишь штраф за совершение аварии. И, если у него в силе ОСТА, то потери вовлеченных в аварию покроют страховщики.
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