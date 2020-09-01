Фото и видео ⟩ Пробки на мостах, нарядные школьники и много цветов, или 1 сентября в Риге

Возможно, этот учебный год станет иным - пока никто не знает, какие именно угрозы принесет (и принесет ли Covid-19) в учебный процесс. Пока же 1-го сентября - все так, как всегда - на улицах столицы много детей, цветов и спешащих все успеть родителей. Предлагаем фото и видео репортаж команды TVNET!
Видео: 1 сентября на улицах Риги
Немного статистики
В новом учебном году в Латвии будут работать 677 школ, в 1-12-х классах будет учиться 214 371 ученик, свидетельствуют предварительные данные Министерства образования и науки (МОН).
За парты сядут более 20 000 первоклассников.
Из 677 перечисленных школ 291 являются муниципальными гимназиями и средними школами, 236 - основными школами, 43 - начальными школами, 44 - специальными учебными заведениями, 63- частными школами.
По данным на сайте министерства, МОН к новому учебному году утвердило ликвидацию 12 школ, реорганизацию 10 школ с изменением статуса, девять учебных заведений будут реорганизованы путем присоединения к другим, а еще две школы объединены.
В прошлом учебном году был изменен статус 12 школ, 28 были присоединены или объединены с другими учебными заведениями, а ликвидированы 14.
Решения о ликвидации либо реорганизации школ принимают самоуправления, а министерство их утверждает.
Галерея: 1 сентября на улицах Риги
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