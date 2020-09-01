Фото и видео ⟩ Пробки на мостах, нарядные школьники и много цветов, или 1 сентября в Риге

Возможно, этот учебный год станет иным - пока никто не знает, какие именно угрозы принесет (и принесет ли Covid-19) в учебный процесс. Пока же 1-го сентября - все так, как всегда - на улицах столицы много детей, цветов и спешащих все успеть родителей. Предлагаем фото и видео репортаж команды TVNET!