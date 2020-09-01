Севастова начала US Open с победы над талантливой Коко Гауфф

Матч между теннисистками продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Гауфф, которая занимает 51-е место в рейтинге WTA, сделала три эйса, пять брейков и 13 раз ошиблась при подаче. Севастова (45 WTA) пять раз подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 1:0 в пользу Анастасии Севастовой.