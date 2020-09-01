Вт, 1.09.2020
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Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси

Севастова начала US Open с победы над талантливой Коко Гауфф

Анастасия Севастова

ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова с победы стартовала на Открытом чемпионате США.

В первом раунде Севастова встречалась с талантливой 16-летней американкой Коко Гауфф и одержала победу со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

Матч между теннисистками продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Гауфф, которая занимает 51-е место в рейтинге WTA, сделала три эйса, пять брейков и 13 раз ошиблась при подаче. Севастова (45 WTA) пять раз подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 1:0 в пользу Анастасии Севастовой.

Победа в этом матче позволила Анастасии прервать серию из восьми поражений подряд.

За выход в следующий раунд Севастова заработала 70 рейтинговых очков WTA. Во втором раунде US Open Севастовой предстоит встреча с украинкой Мартой Костюк (137 WTA).

Фото: Анастасия Севастова - Коко Гауфф

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