Севастова начала US Open с победы над талантливой Коко Гауфф

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова с победы стартовала на Открытом чемпионате США.
В первом раунде Севастова встречалась с талантливой 16-летней американкой Коко Гауфф и одержала победу со счётом 6:3, 5:7, 6:4.
Матч между теннисистками продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Гауфф, которая занимает 51-е место в рейтинге WTA, сделала три эйса, пять брейков и 13 раз ошиблась при подаче. Севастова (45 WTA) пять раз подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 1:0 в пользу Анастасии Севастовой.
Победа в этом матче позволила Анастасии прервать серию из восьми поражений подряд.
За выход в следующий раунд Севастова заработала 70 рейтинговых очков WTA. Во втором раунде US Open Севастовой предстоит встреча с украинкой Мартой Костюк (137 WTA).
Фото: Анастасия Севастова - Коко Гауфф
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