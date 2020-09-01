Шуплинска: семьи тоже несут ответственность за то, чтобы Covid-19 не проник в школы

В том, чтобы ограничить возможности проникновения Covid-19 в школы, очень велика роль семей, сказала в передаче Rīta Panorāma на LTV министр образования и науки Илга Шуплинска.
Она напомнила, что большинство школ Латвии выбрало очную учебу, а частично удаленно учеба в основном будет организована в крупных средних школах. Министр рада тому, что большинство школ хотя бы частично сохранили удаленное обучение.
По словам Шуплински, в нынешних эпидемиологических условиях классы рассматриваются как отдельные "домохозяйство", и в случае коронавируса изолировать можно будет только один класс, однако эта изоляция может продлиться до месяца.
На вопрос о том, кто покроет растущие расходы школ в условиях Covid-19, министр ответила, что расходы могут и не возникнуть, если же они возникнут, Министерство образования и науки рассмотрит возможности оказания помощи.
Поздравление с Днем знаний
В День знаний министр образования и науки Илга Шуплинска пожелала школьникам, учителям, директорам школ и родителям сотрудничать и учиться друг у друга.
В видеоприветствии 1 сентября министр отметила, что все стороны, которые участвуют в процессе образования, должны поставить перед собой цели, четко сформулировать достижимые результаты, учиться и обогащать друг друга.
Также глава Министерства образования и науки призвала всех помнить о том, что в этом году школы работают в условиях Covid-19.
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