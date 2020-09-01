Шуплинска: семьи тоже несут ответственность за то, чтобы Covid-19 не проник в школы

Она напомнила, что большинство школ Латвии выбрало очную учебу, а частично удаленно учеба в основном будет организована в крупных средних школах. Министр рада тому, что большинство школ хотя бы частично сохранили удаленное обучение.

По словам Шуплински, в нынешних эпидемиологических условиях классы рассматриваются как отдельные "домохозяйство", и в случае коронавируса изолировать можно будет только один класс, однако эта изоляция может продлиться до месяца.

На вопрос о том, кто покроет растущие расходы школ в условиях Covid-19, министр ответила, что расходы могут и не возникнуть, если же они возникнут, Министерство образования и науки рассмотрит возможности оказания помощи.

Поздравление с Днем знаний

В День знаний министр образования и науки Илга Шуплинска пожелала школьникам, учителям, директорам школ и родителям сотрудничать и учиться друг у друга.

В видеоприветствии 1 сентября министр отметила, что все стороны, которые участвуют в процессе образования, должны поставить перед собой цели, четко сформулировать достижимые результаты, учиться и обогащать друг друга.

Также глава Министерства образования и науки призвала всех помнить о том, что в этом году школы работают в условиях Covid-19.