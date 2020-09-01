В Литве подтверждено 23 новых случая Covid-19, в Эстонии - 20

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 23 новых случая коронавируса, общее их число достигает 2929, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.

Сейчас коронавирусом в стране все еще больны 973 человека, 1857 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находятся 5115 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрирован 191 завозной случай.

За минувшие сутки сделано 4660 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 643 704.

Эстония

За последние сутки добавилось 20 положительных тестов на коронавирус. Таким образом, заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 14,7, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR.

11 новых случаев заболевания зафиксировано в Харьюмаа, четыре - в Ида-Вирумаа, два - на Сааремаа, один - в Ида-Вирумаа, один - в Йыгевамаа, еще в одном случае информации об уезде в Регистре народонаселения нет. В больнице находится девять пациентов.

По состоянию на утро вторника госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии девяти пациентам, ни один не подключен к аппарату ИВЛ. За минувшие сутки не зафиксировано новых смертей от Covid-19.

Количество первичных тестов превысило 150 000.