Фото ⟩ 1 сентября в Минске протестовать вышли студенты. Их разогнал ОМОН

Галерея: В Минске разгоняют протестующих студентов

Молодые люди вышли на пикеты рядом со своими университетами, также несколько десятков человек прошли шествием по проспекту Независимости к зданию министерства образования Беларуси, пишет "Медуза".

Как сообщает издание со ссылкой на прямую трансляцию "Радио Свободы", на площади Победы путь протестующим преградили сотрудники ОМОНа, около десяти человек задержали, остальные студенты - разбежались.

По информации издания "Наша нива", в общей сложности задержаны не менее 17 студентов различных минских вузов.