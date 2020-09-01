Вт, 1.09.2020
Наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
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Фото ⟩ 1 сентября в Минске протестовать вышли студенты. Их разогнал ОМОН

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Во вторник, 1 сентября, в Минске студенты, не согласные с результатами президентских выборов в стране, вышли на забастовку. 

Галерея: В Минске разгоняют протестующих студентов  

Молодые люди вышли на пикеты рядом со своими университетами, также несколько десятков человек прошли шествием по проспекту Независимости к зданию министерства образования Беларуси, пишет "Медуза".

Как сообщает издание со ссылкой на прямую трансляцию "Радио Свободы", на площади Победы путь протестующим преградили сотрудники ОМОНа, около десяти человек задержали, остальные студенты - разбежались.

По информации издания "Наша нива", в общей сложности задержаны не менее 17 студентов различных минских вузов.

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