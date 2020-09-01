Фото ⟩ 1 сентября в Минске протестовать вышли студенты. Их разогнал ОМОН

Во вторник, 1 сентября, в Минске студенты, не согласные с результатами президентских выборов в стране, вышли на забастовку.
Галерея: В Минске разгоняют протестующих студентов
Молодые люди вышли на пикеты рядом со своими университетами, также несколько десятков человек прошли шествием по проспекту Независимости к зданию министерства образования Беларуси, пишет "Медуза".
Как сообщает издание со ссылкой на прямую трансляцию "Радио Свободы", на площади Победы путь протестующим преградили сотрудники ОМОНа, около десяти человек задержали, остальные студенты - разбежались.
По информации издания "Наша нива", в общей сложности задержаны не менее 17 студентов различных минских вузов.
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