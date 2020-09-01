Футбольный клуб "Елгава" пополнили сразу три игрока

К "Елгаве" присоединились Борис Богдашкин, Алексей Грязнов и Богдан Самойлов.

30-летний Богдашкин с 2010 по 2016 год уже выступал за "Елгаву". На счету футболиста 210 матчей за клуб и по этому показателю он занимает третье место среди всех игроков команды. В составе "Елгавы" Богдашкин выиграл четыре Кубка Латвии. Сезон-2020 футболист начал в "Тукумсе", за который провёл 16 матчей.

Что касается Грязнова и Самойлова, то оба футболиста подписали контракт с "Елгавой" до конца сезона. Оба игрока начали сезон в "Валмиере", но из-за разногласий с тренерским штабом так и не стали игроками основы.

Грязнов является воспитанником РФШ и в прошлом году был капитаном "Валмиеры", а также получил вызов в сборную Латвии. Самойлов несколько лет провёл в системе немецкого "Кёльна" и выступал за молодёжные сборные Латвии.

Стоит отметить, что состав "Елгавы" покинул Давис Индранс, который продолжит карьеру в "Валмиере". Полузащитник присоединился к "Елгаве" в 2018 году и за это время провёл за команду 39 матчей, забив четыре мяча.

Напомним, на прошлой неделе с поста главного тренера "Елгавы" был уволен белорусский специалист Олег Кубарев.

В данный момент "Елгава", набрав 14 очков в 17 матчах, занимает предпоследнее, девятое место в чемпионате Латвии.