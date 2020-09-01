Полиция призывает родителей обсудить с детьми вопросы безопасности

После необычно долгого перерыва дети возвращаются в школы и на улицы городов, поэтому водителям важно помнить об ограничении скорости возле учебных заведений. Также важно соблюдать осторожность на пешеходных переходах, светофорах, остановках общественного транспорта, в местах, где видимость ограничена припаркованными автомобилями или другими препятствиями.

Полиция напоминает родителям о том, что они должны научить детей правилам дорожного движения, самостоятельно находить дорогу до школы или кружка по интересам и обратно. Это поможет ребенку не растеряться, если придется самостоятельно искать дорогу домой.

Полиция напоминает о том, что дорогу нужно переходить в разрешенных и хорошо просматриваемых местах, а также об опасности нахождения на дороге с наушниками в ушах.

Важно также, чтобы дети наизусть знали телефоны оперативных служб, напоминает Госполиция