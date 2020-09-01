Вт, 1.09.2020
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Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"

Умер известный хоккейный тренер Милош Ржига

ФОТО: Facebook/ Neelov Yaroslav / KHL

На 62-м году жизни скончался тренер Милош Ржига. Об этом сообщает портал Sports.ru.

В августе этого года Ржига был доставлен в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Затем его здоровье резко ухудшилось, но конкретная причина госпитализации по-прежнему не разглашается.

В КХЛ Ржига был главным тренером "Спартака", СКА, "Авангарда", "Слована" и "Атланта", с которым он вышел в финал Кубка Гагарина 2011.

Последним местом работы Ржиги была сборная Чехии, которую он возглавил в 2017 году. Под его руководством национальная команда дошла до полуфинала чемпионата мира 2019 года, уступив России в матче за третье место.

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