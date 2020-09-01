Умер известный хоккейный тренер Милош Ржига

В августе этого года Ржига был доставлен в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Затем его здоровье резко ухудшилось, но конкретная причина госпитализации по-прежнему не разглашается.

В КХЛ Ржига был главным тренером "Спартака", СКА, "Авангарда", "Слована" и "Атланта", с которым он вышел в финал Кубка Гагарина 2011.

Последним местом работы Ржиги была сборная Чехии, которую он возглавил в 2017 году. Под его руководством национальная команда дошла до полуфинала чемпионата мира 2019 года, уступив России в матче за третье место.