Фестиваль LAMPA ⟩ Популярную "Прожарку политиков" в этом году снова дополнит "Диско политиков"

Вечером 5 сентября в прямом эфире на сайте фестиваля лучшие комики "прожарят" четырех смелых политиков, предложив им пошутить о себе в атмосфере, пронизанной здоровым юмором.

В этом году также состоится и "Диско политиков", дебют которого в прошлом году получил большой отклик – на этот раз во время пятничной онлайн вечеринки политики снова обещают встать за диджейский пульт, где мы встретим, как и бывших президентов страны Вайру Вике-Фрейбергу и Валдиса Затлерса, так и активных политиков.

Мир меняется, Прожарка остается!

Формула самого смелого мероприятия LAMPA остается неизменной: 5 сентября в 21:15 на сцену выйдут четыре ярких политика – министр науки и образования Илга Шуплинска (НКП), министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития"/За!), а также кандидаты на должность мэра Риги Олег Буров (ЧСР) и Вилнис Кирсис (Е), которых "прожарят" Рудолфс Кугренс, Анете Консте, Эдгарс Балиньш и актер Янис Кронис, в этом году впервые присоединившийся к команде "прожарщиков". Разводить огонь и добавлять приправы будет ведущий Янис Скутелис.

Умение посмеяться над собой и позволить это делать другим требует смелости. Комики по очереди будут "прожаривать" политиков, высказываясь об их взлетах и падениях. Потом политикам предоставят возможность произнести ответную речь, посмотрев на себя и на свою политическую деятельность с улыбкой и легкостью.

Готовясь к мероприятию, участники "Прожарки" в качестве разогрева уже ответили на один вопрос – за какие прошлогодние дела и ошибки они "жарят" сами себя?

Илга Шуплинска вспомнила одно из самых ярких высказываний в своей политической карьере: "Мое высказывание по поводу того, что у меня нет шкатулки Пандоры, которую я могла бы открыть для решения вопроса повышения зарплат, не решавшийся годами, и был актуализирован ЛПРОН в марте 2019 года, вызвало большой ажиотаж. В то же время никто не посмотрел, что же это на самом деле значит в мифологическом контексте. Другими словами, да, Пандора открыла шкатулку, из нее вырвалось зло, но на дне шкатулки осталась надежда.

И второй аспект – в моем понимании, если какую-то проблему решают только деньгами, то действительно хорошего решения не получится. Поэтому: разве деньги как единственное решение, как единственный мотиватор, не являются данным злом? Подсознание говорило быстрее, чем сознание…".