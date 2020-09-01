Фестиваль LAMPA ⟩ Популярную "Прожарку политиков" в этом году снова дополнит "Диско политиков"

Фестиваль общения LAMPA в этом году пройдет в непривычном формате, однако и на этот раз его завершит уже ставшая традицией "Прожарка политиков" – возможность посмотреть на политику через призму откровенного, человечного и легкого юмора.
Вечером 5 сентября в прямом эфире на сайте фестиваля лучшие комики "прожарят" четырех смелых политиков, предложив им пошутить о себе в атмосфере, пронизанной здоровым юмором.
В этом году также состоится и "Диско политиков", дебют которого в прошлом году получил большой отклик – на этот раз во время пятничной онлайн вечеринки политики снова обещают встать за диджейский пульт, где мы встретим, как и бывших президентов страны Вайру Вике-Фрейбергу и Валдиса Затлерса, так и активных политиков.
Мир меняется, Прожарка остается!
Формула самого смелого мероприятия LAMPA остается неизменной: 5 сентября в 21:15 на сцену выйдут четыре ярких политика – министр науки и образования Илга Шуплинска (НКП), министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития"/За!), а также кандидаты на должность мэра Риги Олег Буров (ЧСР) и Вилнис Кирсис (Е), которых "прожарят" Рудолфс Кугренс, Анете Консте, Эдгарс Балиньш и актер Янис Кронис, в этом году впервые присоединившийся к команде "прожарщиков". Разводить огонь и добавлять приправы будет ведущий Янис Скутелис.
Умение посмеяться над собой и позволить это делать другим требует смелости. Комики по очереди будут "прожаривать" политиков, высказываясь об их взлетах и падениях. Потом политикам предоставят возможность произнести ответную речь, посмотрев на себя и на свою политическую деятельность с улыбкой и легкостью.
Готовясь к мероприятию, участники "Прожарки" в качестве разогрева уже ответили на один вопрос – за какие прошлогодние дела и ошибки они "жарят" сами себя?
Илга Шуплинска вспомнила одно из самых ярких высказываний в своей политической карьере: "Мое высказывание по поводу того, что у меня нет шкатулки Пандоры, которую я могла бы открыть для решения вопроса повышения зарплат, не решавшийся годами, и был актуализирован ЛПРОН в марте 2019 года, вызвало большой ажиотаж. В то же время никто не посмотрел, что же это на самом деле значит в мифологическом контексте. Другими словами, да, Пандора открыла шкатулку, из нее вырвалось зло, но на дне шкатулки осталась надежда.
И второй аспект – в моем понимании, если какую-то проблему решают только деньгами, то действительно хорошего решения не получится. Поэтому: разве деньги как единственное решение, как единственный мотиватор, не являются данным злом? Подсознание говорило быстрее, чем сознание…".
В свою очередь, Юрис Пуце размышляет о своих чертах характера, которые сами по себе не заслуживают порицания, но неуместное их проявление может и подвести. "Я доверяю жене как своему самому главному критику – у меня есть два качества, над которыми она иногда смеется. Мне свойственен синдром отличника, хочется везде быть самым умным и самым подготовленным, а еще мне нравится увлекаться и произносить длинные речи. Обычно я над этим просто смеюсь, но из одной поездки по регионам помню случай, когда я выступал с длинной, на мой взгляд, хорошо подготовленной речью, но в какой-то момент увидел, что меня толком уже никто не слушает. Это ощущение я вспоминаю каждый раз, когда во время какой-нибудь речи мне хочется еще минутку поговорить".
Вилнис Кирсис выступил с интригующим признанием: "После того, как я потушил небольшой пожар в машине возле Бастионной горки, меня не подпускают к огню. Коллеги боятся курить в моем присутствии, потому что думают, что я погашу огонь. На кухню меня тоже не пускают. Не говоря уж о том, что меня винят в гибели сериала Ugunsgrēks".
"За что я себя "жарю"? Например, за то, что я так и не научился танцевать. Каждый раз, когда я снова наступаю жене на ногу, пытаясь изобразить нечто, напоминающее танец, я себя от всей души за это "прожариваю". Да и взгляд жены жарит", – дистанцировался от политики Олег Буров.
Во время мероприятия будет обеспечиваться перевод на язык жестов. LAMPA обещает – будет жарко!
За диджейским пультом – экс-президенты, министр и политики нового поколения
Организаторы LAMPA уверены в том, что хороший политик – это такой политик, который способен увлечь и заинтересовать даже в том случае, если вместо трибуны у него диджейский пульт. Во время "Диско политиков" в рамках прошлогоднего фестиваля в Цесисском замковом парке развернулась нешуточная вечеринка. В этом году вечеринка состоится у вас дома, в ваших машинах и дворах – "Диско политиков" можно будет послушать в эфире Latvijas Radio 5 / Pieci.lv и онлайн на сайте фестиваля.
В пятницу, 4 сентября, любой желающий сможет оценить музыкальный вкус латвийских политиков, которые выступят в роли диджеев. При поддержке Тома Гревиньша политики померятся своими музыкальными силами, соревнуясь попарно и представляя лучшую, по их мнению, музыку для вечеринок.
В роли диджеев меряться музыкальными силами с 22:30 будут экс-президенты Вайра Вике-Фрейберга и Валдис Затлерс, в 23:10 – кандидат на должность мэра Риги Линда Озола (НКП) и член правления партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева, а в 23:50 – депутат Сейма Криста Баумане ("Для развития"/За!) и министр культуры Наурис Пунтулис (VL).
Со 2 по 5 сентября в непривычное время и в непривычном формате, но с привычным размахом заявит о себе шестой Фестиваль общения LAMPA. Подзаголовком "вместе" фестиваль объединит в этом году неизменно широкий круг практических и глобальных вопросов – от эмоционального здоровья и школьного образования до отношений Латвии и России после пандемии.
LAMPA приглашает всех, кому есть, что сказать, и всех, кто готов выслушать, обменяться мнениями, отточить интеллект и расширить кругозор. На протяжении четырех дней и более чем 200 событий фестиваль общения LAMPA можно будет бесплатно смотреть онлайн на сайте festivalslampa.lv и в местах совместного просмотра по всей Латвии, а также очно в студиях LAMPA в Цесисе, Риге и Резекне.
Подробная информация: festivalslampa.lv.
В команду фестиваля входят Фонд для открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправление Цесисского края, агентство по управлению коммуникацией Deep White, рекламное агентство Armadillo и представительство British Council в Латвии.
Проведение фестиваля также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Фонды для открытого общества, Европейский фонд культуры, фонд Конрада Аденауэра, кинотеатр Splendid Palace, Латвийская Национальная библиотека, а также компании Latvijas Finieris, Enefit, DPD Latvija и Latvijas Valsts meži. Прямой эфир фестиваля обеспечивают LMT Straume и Telia Latvija.
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