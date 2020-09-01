Вт, 1.09.2020
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Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
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  • В новой Рижской думе политические торги ведутся по 10 должностям, в их числе пост мэра Риги

В новой Рижской думе политические торги ведутся по 10 должностям, в их числе пост мэра Риги

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В недавно избранной Рижской думе политические торги ведутся по 10 должностям, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В меморандуме о сотрудничестве, предложенном потенциальным партнерам по коалиции, отмечается, что переговоры будут вестись о десяти сферах ответственности.

Две из этих должностей - посты мэра Риги и председателя комитета по финансовым и административным делам. По традиции, упомянутый комитет возглавляет председатель Рижской думы. Эти должности могут достаться лидеру победившего на выборах списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных" Мартиньшу Стакису.

Распределение должностей, вероятно, будет происходить пропорционально числу полученных депутатских мандатов. В таком случае большинство этих должностей достанется представителям "Для развития/За!" и "Прогрессивных" - кроме должностей мэра и председателя комитета по финансовым и административным делам, объединение партий может получить еще три должности из оставшихся восьми. "Новому Единству", а также представителям общего списка национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов может достаться по две должности, а Новой консервативной партии - одна.

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