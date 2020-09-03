Фестиваль LAMPA ⟩ Дискуссия "Нужно ли нам государство?"

Со 2 по 5 сентября в непривычное время и в непривычном формате, но с привычным размахом проходит шестой Фестиваль общения LAMPA. RUS TVNET предлагает прямую трансляцию дискуссии на русском языке "Нужно ли нам государство?".
Подавляющее большинство людей в мире имеет подданство какой-то страны. Многие идентифицируют себя с ней, испытывают патриотизм по отношению к ней, а порой готовы даже отдать за нее свою жизнь. Между странами происходят конфликты за территории, ресурсы или влияние. Мы часто сравниваем разные государства, делим их на демократические и авторитарные, бедные и богатые, развитые и развивающиеся. Проще говоря, для современного человека их наличие, по умолчанию, кажется чем-то само собой разумеющимся.
А действительно ли государство – лучшая форма сосуществования людей в мире? Ведет ли оно к прогрессу или наоборот тормозит его?
Возможна ли счастливая жизнь людей на земле без флагов и границ? Об этом поговорим на нашей дискуссии.
- Организаторы: Виктор Елкин, психолог
- Ведущий: Виктор Елкин, психолог
- Участники: Брат Павел (Павел Левушканс), Дмитрий Король, Игорь Злотников (психолог, магистр экономики).
Контекст:
- Со 2 по 5 сентября проходит шестой Фестиваль общения LAMPA.
- LAMPA приглашает всех, кому есть, что сказать, и всех, кто готов выслушать, обменяться мнениями, отточить интеллект и расширить кругозор.
- На протяжении четырех дней и более чем 200 событий фестиваль общения LAMPA можно бесплатно смотреть онлайн на сайте festivalslampa.lv и в местах совместного просмотра по всей Латвии, а также очно в студиях LAMPA в Цесисе, Риге и Резекне.