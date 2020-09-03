Фестиваль LAMPA ⟩ Дискуссия "Нужно ли нам государство?"

Подавляющее большинство людей в мире имеет подданство какой-то страны. Многие идентифицируют себя с ней, испытывают патриотизм по отношению к ней, а порой готовы даже отдать за нее свою жизнь. Между странами происходят конфликты за территории, ресурсы или влияние. Мы часто сравниваем разные государства, делим их на демократические и авторитарные, бедные и богатые, развитые и развивающиеся. Проще говоря, для современного человека их наличие, по умолчанию, кажется чем-то само собой разумеющимся.